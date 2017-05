होम » समाचार » जयपुर » जयपुर में मनचलों की तलाश में निकली 52 महिलाओं की 26 टीमें जयपुर में मनचलों की तलाश में निकली 52 महिलाओं की 26 टीमें

जयपुर पुलिस ने मनचलों पर लगाम लगाने के लिए विशेष दस्ता बनाया है जिसके तहत 52 महिला पुलिसकर्मी सदस्य 26 स्कूटियों पर शहर में गश्त करेंगी और मनचलों पर कार्रवाई करेंगी।

Story first published: Monday, May 1, 2017, 12:29 [IST]