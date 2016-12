हार्दिक पटेल को जयपुर में पुलिस ने किया गिरफ्तार, दिल्ली में केजरीवाल ने कहा- तुरंत छोड़ो

पटेल आंदोलन के चलते खबरों और राजनीति की सुर्खियों का हिस्सा बने हार्दिक पटेल को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वो राजस्थान के जयपुर पहुंचे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपत्ति जताई है।

Arrested? Bizarre. Vasundhara govt shud release him immediately. https://t.co/WqJqjFjmpv

Story first published: Friday, December 23, 2016, 14:29 [IST]

English summary

Hardik Patel arrested in Jaipur, Kejriwal asks Rajasthan govt to release him