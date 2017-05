गूगल के CEO सुंदर पिचाई की सैलरी 12,849,199,632 अरब रुपए, उड़ गए न होश

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की सैलाना सैलरी 12,849,199,632 अरब रुपए है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 20:39 [IST]

English summary

Google’ India-born CEO Sundar Pichai received a $200 million compensation package last year for running the internet company that makes nearly all the money for Alphabet Inc.