महिलाएं लंदन के सलफोर्ड में टेस्‍को स्‍टोर में शॉपिंग कर रही थीं। इस दौरान एक अन्‍य ग्राहक ने अपने मोबाइल से इन महिलाओं की फोटो खींच ली और टेस्‍को को भेज दिया।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 14:32 [IST]

English summary

Two women in the UK who were dressed in just their pyjamas and dressing gowns while shopping at a multinational grocery store have said they faced "racist and sexist" taunts online.