चीन, रूस, पाकिस्तान के मुकाबले, ट्रंप ने मोदी से इसलिये की पहले बात!

कनाडा, मैक्सिको, इजरायल और इजिप्‍ट के बाद अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने किया भारत को फोन। चुनावी नतीजों के बाद सबको उम्‍मीद थी कि ऑफिस संभालते ही सबसे पहला फोन रूस के राष्‍ट्रपति ब्‍लादीमिर पुतिन को जाएगा।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 12:38 [IST]

English summary

Prime Minister Narendra Modi is the fifth world leader who received a call from US President Donald Trump.