अमेरिका के पहले अश्‍वेत राष्‍ट्रपति बराक ओबामा ने कहा सभी को समान अवसर देने वाले देश अमेरिका में एक हिंदू भी बन सकता है राष्‍ट्रपति। ओबामा ने अपनी आखिरी प्रेस कांफ्रेंस में कही है यह बात।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 16:11 [IST]

First Black President of US Barack Obama has said that United States recognises merit and provides equal opportunity to all.