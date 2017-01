राष्‍ट्रपति बराक ओबामा की छोटी बेटी साशा अपनी मां और मलिया के साथ शिकागो नहीं पहुंच सकी। साशा अभी हाई स्‍कूल में हैं और वह वाशिंगटन में अपनी स्‍कूल नाइट की वजह से डैड की फेयरवेल स्‍पीच से रहीं गायब।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 11:17 [IST]

English summary

President Barack Obama's younger daughter Sasha Obama had to skipped his dad's farewell speech because of her school.