31 दिसंबर 2016 को दुनिया के समय में जुड़ेगा एक लीप सेकेंड और इसकी वजह से एक सेकेंड आएगा न्‍यू ईयर। यूएस नेवल ऑर्ब्‍जवेटरी ने दी जानकारी। यह लीप सेकेंड यूनिवर्सल टाइम (यूटीसी) में गिना जाएगा।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 15:32 [IST]

According to the US Naval Observatory on December 31, 2016, a 'leap second' will be added to the world's clocks at 23 hours, 59 minutes and 59 seconds Coordinated Universal Time (UTC).