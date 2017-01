नए अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा आज के दौर में कंप्‍यूटर के जरिए कभी भी निजी जानकारी और ईमेल को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। 20 जनवरी को व्‍हाइट हाउस में अपना पद संभालेंगे डोनाल्‍ड ट्रंप।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 2, 2017, 17:26 [IST]

English summary

US President elect Donald Trump has said that 'no computer is safe' and no information can be kept information private.