जब फ़ोटोग्राफ़र ने ख़ुद ली मौत के लम्हे की तस्वीर

अमरीकी सेना ने धमाके का शिकार हुई एक फ़ोटोग्राफर की ली तस्वीरें जारी की हैं.

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 8:00 [IST]

English summary

When the photographer took a picture of his own death