दोपहर 12 बजे लेंगे नए अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप शपथ। यूएस कैपिटॉल हिल में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ से पहले व्‍हाइट हाउस जाकर राष्‍ट्रपति बराक ओबामा से मिलेंगे ट्रंप।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 20, 2017, 13:43 [IST]

English summary

US President Elect Donald Trump is sworn into office by the Chief Justice of the United States at 12 pm noon.