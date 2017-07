विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर सुनवाई 14 सितंबर तक के लिए टली,कहा-भारत से भागा नहीं

नई दिल्ली। देश के 17 बैंकों का 9000 करोड़ रुपए लेकर फरार हो चुके शराब कारोबारी विजय माल्या आज लंदन में कोर्ट के सामने पेश हुए। प्रत्यर्पण के मामले में माल्या लंदन की वेस्टमिंस्टर अदालत ने सुनवाई के लिए पहुंचे थे। कोर्ट ने इस सुनवाई को दो महीने के लिये टाल दी है। अब इस मामले में अगील सुनवाई 14 सितंबर को होगी।

इससे पहले कोर्ट ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण की कार्रवाई को लेकर 6 जुलाई पेश होने का आदेश दिया था। माल्या कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट से निकलने के दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब भी दिए। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आखिर वो भारतीय कानून से क्यों भाग रहे हैं को माल्या ने कहा कि वो 1992 से लंदन में रह रहे हैं और उन्हें भारतीय कानून से भागने की जरुरत नहीं है।

