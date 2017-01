अमेरिका ने माना अभी तक जिंदा है आईएसआईएस चीफ बगदादी

पेंटागन ने माना कई कोशिशों के बाद भी अभी तक इराक में आईएसआईएस चीफ अबु बकर अल बगदादी को खत्‍म करने में नहीं मिली है सफलता। पिछले माह बगदादी ने जारी किया था अपने समर्थकों के लिए एक ऑडियो मैसेज।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 2, 2017, 18:30 [IST]

English summary

US state department Pentagon has said that ISIS chief Abu Bakr Al-Baghdadi is still alive and in Iraq.