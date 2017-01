रीगन के प्रशासन में रह चुके हैं अमेरिका के नए व्‍यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लिग्‍टाहीजर बने नए अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के पसंदीदा। चीन और फ्री ट्रेड के बड़े आलोचक रॉबर्ट।

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 10:26 [IST]

English summary

US President elect Donald Trump has picked China critic Robert Lighthizer his as trade envoy. Lighthizer was a former trade official in the Reagan administration.