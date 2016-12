नए अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने उठाए संयुक्‍त राष्‍ट्रसंघ (यूएन) पर सवाल। ट्रंप ने कहा 20 जनवरी के बाद यूएन में चीजें होंगी अलग। यूएन में वेस्‍ट बैंक और पूर्वी येरुशलम में इजरायल के बस्तियों

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 11:12 [IST]

English summary

US President elect Donald Trump now questions United Nation (UN). He called UN a club for people to have a good time.