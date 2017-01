पत्रकारों से मुखातिब हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कहा- पुतिन करते हैं पसंद तो अच्छी बात

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने चीन, रूस और अन्य मुल्कों पर बड़ी टिप्पणियां कीं।

नई दिल्ली। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्र्ंप ने बुधवार देर रात (भारतीय समयानुसार) प्रेस वार्ता की। इस दौरान रूस से जुड़े एक सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अगर पुतिन मुझे पसंद करते हैं तो यह हमारे लिए अच्छी बात है। यह हमारे लिए एक संपत्ति ना की दायित्व। ट्रंप ने कहा कि रूस IS से लड़ने के लिए अमेरिका की मदद कर सकता है। साथ ही कहा कि मेरी रूस से कोई डील नहीं हुई है।ट्रंप ने कहा कि जब वो देश का नेृतृत्व करेंगे तो रूस हमारे देश (अमेरिका) का ज्यादा सम्मान करेगा। चीन पर बड़ा आरोप लगाते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के 22 मिलियन एकाउंट चीन ने हैक कर लिया है। कहा कि अमेरिका को हर कोई हैक करता है। इस हर कोई में रूस, चीन और सभी शामिल हैं। कहा कि चीन ने अमेरिका फायदा आर्थिक तौर पर उठाया है। इससे दक्षिण चीन सागर में उसने विशाल किले बनाए हैं।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 22:30 [IST]

English summary

US President-elect Donald Trump addresses the first press meet