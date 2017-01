राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने लिया फैसला, सभी राजदूत हटाए

ट्रंप के शपथ लेने के साथ आठ वर्ष बाद एक बार फिर से रिपब्लिकन पार्टी के हाथ में अमेरिका की बागडोर आ गई।

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 5:07 [IST]

English summary

US Predident donald Trump fired all foreign US ambassadors