10 जनवरी को फेयरवेल स्‍पीच देंगे राष्‍ट्रपति बराक ओबामा। नए राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के पद संभालने के बाद आधिकारिक विमान एयरफोर्स वन से करेंगे यात्रा।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 10:59 [IST]

English summary

US President Barack Obama will make his last Air Force One trip after Donald Trump's inauguration ceremony.