रूस पर प्रतिबंध लगाने को तैयार ओबामा, पुतिन ने कहा भुगतने होंगे नतीजे

अमेरिकी चुनावों में हैकिंग के आरोपों को झेल रहे रूस पर अमेरिकी राष्‍ट्रपति बराक ओबामा जाते-जाते लगाकर जाएंगे और प्रतिबंध। प्रतिबंधों में रूस की इंटेलीजेंस एजेंसी और अधिकारियों को बनाया जाएगा निशाना।

Thursday, December 29, 2016, 17:15 [IST]

US President Barack Obama planning new sanctions against Russia before leaving.