अमेरिकी राष्‍ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कभी मुफ्त में खाना नहीं खाया। अपने सभी बिलों का भुगतान किया और अपनी छुट्टियों पर भी खर्च खुद उठाया।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 14:42 [IST]

English summary

US President Barack Obama has paid for all expenses in White House.