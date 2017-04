ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतारने वाले अमेरिकी कमांडों ने पूरी घटना का अपनी किताब में किया जिक्र।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 11:43 [IST]

English summary

US NAvy seal reveals his encounter with Osama Bin Laden. He describes the whole incident in his book.