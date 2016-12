मुस्लिम महिला से बदसलूकी, आतंकी बता के चेहरे पर फेंकी गरम कॉफी

पूरा घटनाक्रम मैनहट्टन के एक कॉफी शॉप में सामने आई। कॉफी शॉप के कर्मचारी के मुताबिक हमलावर शख्स ने आतंकी बता के मुस्लिम महिला पर गरम कॉफी फेंक दी।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 11:55 [IST]

English summary

US man threw hot coffee in the face of a Muslim woman, called her terrorist.