अमेरिका और भारत हिंद महासागर पर रख रहे चीन पर नजर!

इंडियन नेवी और अमेरिकी नेवी हिंद महासागर पर चीनी पनडुब्बियों से जुड़ी जानकारी को आपस में कर रही हैं साझा। अमेरिका के पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल हैरी बी हैरीस ने दी जानकारी।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 12:47 [IST]

English summary

According to Admiral Harry B Harris US and Indian navies have been sharing information on the movement of Chinese submarines and ships in Indian Ocean.