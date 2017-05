ट्रंप की बड़ी जीत, अमेरिकी सदन ने रद्द किया ओबामाकेयर

प्रतिनिधिसभा में 217-213 मतों से पारित अमेरिकन हैल्थकेयर एक्ट अब सीनेट के पास भेजा जाएगा।

Story first published: Friday, May 5, 2017, 6:24 [IST]