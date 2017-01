अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की ट्रांजिशन टीम में शामिल अमेरिकी हिंदू महासभा के भारतीय मूल के शलभ कुमार ने कहा ट्रंप की भारत को लेकर नीति साफ।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 16:51 [IST]

US Hindu coalition has said that President elect Donald Trump won't tolerate 'dual role' from India's neighbours.