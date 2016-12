हैकिंग की वजह से अमेरिका ने रूस पर लगाए नए प्रतिबंध, 35 राजनयिकों को निकाला

एफबीआई और सीआईए जैसी अमेरिकी एजेंसियों ने कुछ दिनों पहले कहा था कि रूस ने अमेरिका के राष्‍ट्रपति चुनावों में हस्‍तक्षेप किया और डोनाल्‍ड ट्रंप की जीत के लिए इलेक्‍ट्रोरल प्रक्रिया को प्रभावित किया।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 9:35 [IST]

English summary

US President Barack Obama imposes new sanctions against Russia and thrown out 35 Russian diplomats.