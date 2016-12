राष्‍ट्रपति बराक ओबामा के आधिकारिक फोटोग्राफर पीट सुजा ने जारी की थी एक फोटो। पूर्व अमेरिकी राष्‍ट्रपति रोनाल्‍ड रीगन के समय की इस फोटो में रूस के राष्‍ट्रपति ब्‍लादीमिर पुतिन थे अंडरकवर एजेेंट।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 12:00 [IST]

In the year 2009 a picture where Russian President Vladimir Putin disguised as a member of a tourist party and met then US President Ronald Reagan.