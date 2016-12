रूस का अमेरिका को जैसे को तैसा अमेरिका के 35 राजनयिकों को दिया तुरंत देश छोड़ने का आदेश। गुरुवार को अमेरिका ने निकाले हैं रूस के 35 डिप्‍लोमैट्स।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 18:41 [IST]

English summary

Russia announced to expel 35 US diplomats in a Tit for Tat action. On Thursday US had expelled 35 Russian diplomats and impose few new sanctions on Russia.