साउथ चाइना सी की वजह से युद्ध के कगार पर अमेरिका-चीन

अमेरिका ने दी चीन को साउथ चाइना सी पर चेतावनी तो चीन ने कहा अपने काम से काम रखे अमेरिका। अमेरिका ने साउथ चाइना सी पर अपने हितों की रक्षा करेगा अमेरिका।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 16:11 [IST]

US has warned China and said that it will protect its interests in the disputed South China Sea. After a warning from US, China also hits back.