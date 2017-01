भारतीय मीडिया को दिए एक खास इंटरव्‍यू सहायक अमेरिकी विदेश सचिव निशा बिस्‍वाल ने किया भारत की सर्जिकल स्‍ट्राइक का समर्थन। कहा भारत की अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 18:43 [IST]

English summary

US says India's surgical strike was a calibrate and responsible move.