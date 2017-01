भारतीय मूल की सहायक अमेरिकी विदेश सविच निशा बिस्‍वाल के बच्‍चों ने डोनाल्‍ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद उनसे पूछा था, 'हमें देश छोड़ना होगा क्‍या?' निशा का कहना अमेरिका में डरे हुए हैं प्रवासी।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 17:45 [IST]

English summary

US Assistant Secretary of State for South and Central Asia Indian Nisha Desai Biswal kids fear from Donald Trump.