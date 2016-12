बर्लिन में ISIS का आतंकी हमला, खचाखच भरे मार्केट में लोगों को ट्रक से रौंदा, 12 मरे

बाजार में फुटपाथ पर खड़े लोगों को तेज रफ्तार से आती ट्रक ने रौंद दिया। आईएसआईएस ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 4:34 [IST]

English summary

At least 9 died and 50 persons injured after a truck rammed in crowded Christmas market in Berlin city.