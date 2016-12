हिंदी गाने पर इस लड़की ने किया ऐसा डांस, अरब वाले भी हुए हैरान

महिला परफॉर्मर ने कई बॉलीवुड गानों पर शानदार डांस किया। इसमें 'आयो रे मारो ढोलना' और माधुरी दीक्षित का गाना 'आजा नचले' भी शामिल है।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 12:09 [IST]

English summary

this girl impressed judges her Bollywood moves in Arab Got Talent.