कोहिनूर का खूनी इतिहास: जिसके पास भी पहुंचा, उसका हुआ दर्दनाक अंत

ब्रिटेन के इतिहासकार विलियम ने 'कोहिनूर: द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड' नाम की किताब में लिखा है कि जिसके पास कोहिनूर है, उसकी बर्बादी निश्चित है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, December 25, 2016, 11:17 [IST]

English summary

The Kohinoor's true (and bloody) history is traced by William Dalrymple, Anita Anand, they said that Its carries with it a curse.