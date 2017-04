पाकिस्तान में मंदिर में तोड़फोड़, मूर्ती के टुकड़ों को नाली में फेंका

पाकिस्तान में हिंदू मंदिर में की गई तोड़फोड़, मंदिर के भीतर रखी गई मूर्ति को फेंका गया, तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 12:50 [IST]

Temple in Pakistani vandalised statues were broken and thrown out. Police has filed a case against three unknown.