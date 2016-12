टीचर हासिल करना चाहता था छात्रा की वर्जिनिटी, बनाया ये डर्टी प्लान

32 वर्षीय टीचर जॉर्ज फिशर ने 16 साल की लड़की को अपने जाल में फंसाया और उसे कहा कि वह प्रेम करता है। लड़की उसकी बातों में आ गई और चोरी-चोरी उससे स्कूल के जिम हॉल में मिलने लगी।

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 15:46 [IST]

English summary

Teacher jailed for taking minor student's virginity at her home.