साउथ चाइना सी पर चीन की हलचल के बीच ताइवान ने दी धमकी

ताइवान ने चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर के दाखिल होने के बाद ताइवान ने दी चीन को धमकी और भेजे अपने फाइटर जेट्स।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 18:06 [IST]

English summary

Taiwan careful watching China's action after Chinese ships enter near South China sea Taiwan carefully watching China's action after Chinese ships enter near South China sea.