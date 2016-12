अलेप्पो शहर पर सीरिया का कब्जा, सिविल वार में अब तक 4 लाख की मौत

चार साल से चल रहे विद्रोहियों के शासन का अंत कर सीरिया ने अलेप्पो शहर को फिर से अपने कंट्रोल में ले लिया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, December 23, 2016, 2:44 [IST]

English summary

The major turning point in civil war of Syria came on Thursday when Syria again captured the Aleppo city from rebels who were in reign from four years.