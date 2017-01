यूरोपियन कोर्ट का आदेश, लड़कों के साथ ही तैरेंगी मुसलमान लड़कियां

टर्की के रहने वाले एक कपल ने उनकी बेटियों को स्‍कूल में लड़कों के साथ स्विमिंग सिखाने पर दर्ज कराया था विरोध। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने खारिज किया मां-बाप का केस।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 18:38 [IST]

English summary

Swiss Muslim girls must learn to swim with boys European court rules.