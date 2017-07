सऊदी में 10 भारतीयों की मौत, सुषमा स्वराज ने मदद का दिया भरोसा

नई दिल्ली। सऊदी अरब के नजरान में एक घर के भीतर आग लगने से 10 भारतीय और बांग्लादेशी नागरिकों को जान चली गई है, घर में कोई खिड़की नहीं होने की वजह से ये इन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, ये सभी लोग एक ही घर में साथ रहते थे। इस दुर्घटना में छह लोग बुरी तरह से घायल भी हो गए हैं। जानकारी के अनुसार यह आग पुराने एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस दुखद घटना के बारे में ट्वीट करके कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी है और घटना के मुआयने के लिए स्टॉफ को पहली फ्लाइट से रवाना कर दिया गया है। सुषमा स्वराज ने यह जानकारी एक ट्वीट के जवाब में दी। विद्या एस नाम की महिला जिनके पति की इस दुर्घटना में मौत हो गई, उन्होंने जब सुषमा स्वराज से इस घटना के बाद मदद मांगी थी। उन्होंने कहा कि वह अपने मृत पति के पार्थिव शव को वापस लाने में कोई मदद नहीं कर रहा है।

विद्या के ट्वीट के जवाब में सुषमा स्वराज ने लिखा कि मैं नरजान में आग की घटना से वाकिफ हूं, जिसमें 10 भारतीय नागरिकों की जान चली गई है और छह नागरिक अस्पताल में भर्ती हैं। मैंने जेद्दा के काउंसिल जनरल से बात की है, जोकि नजरान से 900 किलोमीटर दूर है। हमारा स्टाफ पहली फ्लाइट से वहां रवाना हो गया है, हमारे काउंसिल जनरल नजरान के गवर्नर के संपर्क में हैं, वह मुझे लगातार घटना से रूबरू करा रहे हैं।

I am aware of the fire tragedy in Najran in which we have lost 10 Indian nationals and six injured are in the hospital. /1 https://t.co/feOTqPnn2E — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) July 12, 2017

I have spoken to Consul General Jeddah. Najran is 900 Kms from Jeddah. Our staff is rushing by the first flight available. /2 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) July 12, 2017

Our Consul General is in touch with the Governor of Najran. He is updating me on regular basis. /3 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) July 12, 2017

जो भारतीय नागरिक इस घटना में मारे गए हैं वह एक निर्माण कंपनी में काम करते थे, ये लोग गोल्ड मार्केट फैसलिहा में रहते थे। जो छह लोग इस घटना में घायल हुए हैं उसमे से चार भारतीय हैं। नरजान के गवर्न प्रिंस जूवी बिन अब्देलअजीज ने इस पूरी घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और इसके लिए एक कमेटी का गठन किया है।