इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर डेवलप किया है खतरनाक मिसाइल सिस्‍टम एरो 3। बुधवार से ऑपरेशनल हुआ है यह सिस्‍टम और पल भर में तबाह कर सकता है किसी भी मिसाइल को।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 18:17 [IST]

English summary

Israel has deployed a killer ballistic missile system which has become operational on Wednesday.