स्कूल के कंप्यूटर में चोरी से पॉर्न फिल्में देखता था 6 साल का बच्चा, पता चला उड़े प्रशासन के होश

बुधवार को पता चला कि एक साल से एक लड़का यूट्यूब का इस्तेमाल करके पॉर्न वीडियो देखता था। जानकारी मिलते ही स्कूल में तुरंत इंटरनेट सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है।

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 18:15 [IST]

English summary

Six year old child caught watching adult film in youtube at school.