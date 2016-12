अब टर्की के अंकारा में अमेरिकी दूतावास के बाहर फायरिंग, दूतावास बंद

टर्की के अंकारा में रूस के राजदूत की हत्‍या के बाद अमेरिकी दूतावास के बाहर फायरिंग की खबरें। एतिहायतन दूतावास को बंद किया गया।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 12:09 [IST]

English summary

Shooting outside US embassy in Ankara, US mission has shut as precaution.