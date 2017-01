फ्लोरिडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गोलीबारी, कई लोगों के मारे जाने की आशंका

एयरपोर्ट की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया, 'यहां टर्मिनल 2 में बैगेज काउंटर के पास गोलीबारी हुई है।' गोलीबारी के बाद सुरक्षाकर्मियों ने वहां मौजूद लोगों को सुरक्षित जगह में पहुंचाने की कोशिश की।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 0:54 [IST]

English summary

Several people shot at Florida's Fort Lauderdale airport suspect in custody.