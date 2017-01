कैलिफोर्निया के सीनेटर के तौर पर ली है कमला हैरिस ने शपथ। कमला के अलावा एमी बेरा, राजा कृष्‍णामूर्ति, प्रमिला जयपाल और रोहित रो खन्ना को दिलाई गई शपथ।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 18:32 [IST]

English summary

Senator Kamala Harris and 4 other Indian Americas take oath as members of US Congress.