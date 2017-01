भारतीय मूल की निकी हेले बनीं UN में अमेरिका की राजदूत, सीनेट ने दी मंजूरी

साउथ कैरोलिना की गर्वनर निकी हेले को सीनेट ने दी संयुक्‍त राष्‍ट्रसंघ (यूएन) में अमेरिकी राजदूत के तौर पर मंजूरी। राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने किया था निकी को पद के लिए नामित।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 13:54 [IST]

English summary

Senate confirms the appointment of Indian origin Nikki Haley for UN Ambassador. President Donald Trump has nominated her for this post.