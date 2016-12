हैकिंग के आरोपो के बीच पुतिन का बड़ा बयान, सिर्फ रूस को था ट्रंप की जीत पर यकीन

ईयर एंड कांफ्रेंस में रूस के राष्‍ट्रपति ब्‍लादीमिर पुतिन का बड़ा बयान। हैकिंग के आरोपों के बीच कहा कोई नहीं मानता था कि ट्रंप अमेरिका के राष्‍ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन रूस को इस बात पर पूरा यकीन था।

Story first published: Friday, December 23, 2016, 16:54 [IST]

English summary

Russian President Vladimir Putin said nobody believed Donald Trump would win except Russia.