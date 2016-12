प्रतिबंधों के बाद रूस ने कहा अमेरिका से बदला लेकर रहेंगे

अमेरिका के नए प्र‍तिबंधों के बाद रूस ने 28 अमेरिकी संस्‍थानों को बंद किया। अमेरिकी राष्‍ट्रपति बराक ओबामा ने रूस के 35 डिप्‍लोमैट्स को 72 घंटे के अंदर अमेरिका से निकल जाने को कहा है।

Friday, December 30, 2016, 13:12 [IST]

