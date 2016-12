टर्की में रूस के राजदूत को सबके सामने मार दी गोली, हत्यारे ने लगाए इस्लामिक नारे

सीरिया में रूस के हस्तक्षेप से नाराज टर्की के एक पुलिसवाले ने आर्ट गैलरी में भाषण दे रहे रूसी राजदूत को करीब से गोली मार दी।

Tuesday, December 20, 2016

In Ankara, Russian ambassador was giving speech when a gunman killed him and shouted Islamic slogans. Gunman has been neutralised by Police.