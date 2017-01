रूस ने चीन को दिए सुखोई जेट्स लेकिन अब घबराहट की कहीं चीन के जे-20 स्‍टेल्‍थ जेट्स के आगे फीकी न पड़ जाई सुखोई की चमक। 25 दिसंबर को हुई है सुखोई की डिलीवरी।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 16:04 [IST]

Russia has given four Sukhoi su-30 fighter jets to China after a delay of two years.